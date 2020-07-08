Rönesans İnşaat, çalışan sayısıyla birinci oldu

Rönesansı Holding, yurtdışındaki yatırımlarıyla büyümeye devam eden ve gelirlerinin yüzde 70’ini yurtdışındaki projelerden elde ederek, ülkeye döviz girdisi sağlayan Rönesans İnşaat, 2019 yılında 40 bin olan çalışan sayısını, 54 bine taşıyarak liderliğe yükseldi. Rönesans İnşaat, listede kendi sektöründe de 1. olurken, Türkiye’deki en büyük 500 şirket arasında ise 10. sırada bulunuyor. Ankara merkezli şirketler arasında 1. olan Rönesans İnşaat, ihracat listesinde ise Türkiye’nin en çok ihracat yapan 4., özkaynak karlılığında 7., FVÖK’ü en yüksek 50 şirket arasında ise 16. sırada bulunuyor.