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Spor Ronaldo’yu da solladı! Haaland tarihe geçti
Spor

Ronaldo’yu da solladı! Haaland tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:31:00 - 2024-09-14 20:31:28
Ronaldo’yu da solladı! Haaland tarihe geçti

Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, takımının Brentford ile oynadığı maçın ilk yarısında attığı 2 golle yeni rekora imza attı. Bir dönem Premier Lig’de oynayan Ronaldo’yu bu alanda sollayan Haaland ilk 4 maçta 9 gol atan ilk oyuncu oldu.

Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, attığı gollerle yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Premier Lig'de 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu olan yıldız isim, takımının bugün oynadığı Brentford maçının ilk yarısında attığı 2 golle rekorlarına devam etti.

Haaland, Premier Lig'de 70 maçta 72 gole ulaştı. Yıldız isim maç başına 1 gol ortalamasının üstüne çıktı.

İLK 4 MAÇTA 9 GOL ATAN İLK OYUNCU OLDU

Brentford ağlarına bıraktığı 2 golle Erling Haaland yeni bir rekora daha imza attı. Yıldız golcü, Premier Lig'de ilk 4 maçta 9 gol atan ilk oyuncu oldu.

 

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