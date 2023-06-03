Ronaldo'yla kavga eden Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!

Al Nassr'da Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibinden ayrılacağı iddia edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca için Süper Lig devi harekete geçti.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile gerginlik yaşayan Anderson Talisca ayrılığı kafasına koydu.

Takımla arasındaki bağlar kopma noktasına gelen Brezilyalı yıldız, menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdi.

Arap ekibinde ayrılığı gündeme gelen Anderson Talisca için Süper Lig devi Beşiktaş harekete geçti.

Fanatik'in derlediği haberde; siyah-beyazlılar eski futbolcuları Talisca'yı transfer etmek için şartları zorlayacak.

Futbol sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu işe bir son verelim. Şartlarımıza uygun ise alalım" talimatını verdi.

Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 25'inde ilk 11'de yer aldı.

Toplam 2270 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 21 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.