Ronaldo'ya kafasını karıştıracak teklif! İşte yeni takım

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig macerası hiç iyi gitmiyor.

Manchester United'da mutlu olmayan Portekizli süper stara, son olarak Inter Miami'nin sahibi David Beckham'dan da teklif geldi.

MSL kulübü, Portekizli yıldızı transfer etmek için devreye girerken maaşı ise transferdeki en büyük engel olarak görülüyor. MLS'in en çok kazanan futbolcusu Xherdan Shaqiri toplam 7.3 milyon euro maaş alırken, Ronaldo'nun 30 milyon sterlin istemesi işi zora soktu.

MLS kurallarına göre Cristiano'nun, Inter Miami'ye gelebilmesi için maaşını 10 milyon sterline kadar düşürmesi gerekiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Beckham, Ronaldo için temaslarını sürdürüyor.

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.