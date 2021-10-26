Ronaldo'ya büyük şok! Kötü haber geldi

Sezon başında İtalyan devi Juventus'tan, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olan ve 12 yıl sonra döndüğü Kırmızı Şeytanlar'daki macerasına müthiş başlayan Cristiano Ronaldo'ya mahkeme şoku... 36 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'daki malikanelerinden birine inşa ettirdiği tenis kortu ve evin çalışanlarının kaldığı binanın yıkılması istendi.

Kazandığı 5 Ballon d'Or ile dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan CR7'nin, Lizbon'un Geres Kasabası'ndaki bir nehrin kıyısındaki tam 2.3 milyon Pound değerindeki malikanesine 'yasa dışı' olarak yaptığı tenis kortu ile ek binanın mahkeme tarafından talep edilen yıkılma talebini kabul ettiği de kaydedildi.

'Bu yasa dışı'

Konuyla ilgili Portekiz yerel basınına konuşan Geres'in de dahil olduğu Terras de Bouro yerel yönetiminin Başkanı Bay Tibo, "Cristiano Ronaldo, onay için bize bir proje sundu ve sonunda, inşaat izninin olduğu alanda daha sonra ruhsatlı olan bir mülk inşa etti. Ama aynı zamanda izin verilen alanın dışına da inşa etti ve o kadar önemli bir şeyden bahsetmiyor olsak da, bu yasa dışı" ifadelerini kullandı.

Mart 2022'ye kadar...

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ronaldo'nun 3.200 metrekarelik tenis kortunu ve 1.235 metrekarelik ek binayı yıktırması için Mart 2022'ye kadar süre verildi.

Pepe'ye sattığı iddia edilmişti

Öte yandan Ronaldo'nun Geres'teki söz konusunu evini iki yıl önce Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan ve bir dönem ülkemizde de Beşiktaş forması giyen Pepe'ye sattığı iddia edilse de malikanenin asıl sahibinin CR7 olduğu da gelen haberler arasında.