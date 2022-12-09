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Spor Ronaldo'ya bir tek O sahip çıktı! Herkes karşı...
Spor

Ronaldo'ya bir tek O sahip çıktı! Herkes karşı...

Real Madrid teknik direktörü efsane isim Carlo Ancelotti, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı. Carlo Ancelotti, maç başına 1 gol ortalaması olan bir ismin nasıl sorun teşkil edeceğini merak ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 12:46:00 -
Ronaldo'ya bir tek O sahip çıktı! Herkes karşı...

Real Madrid teknik direktörü efsane isim Carlo Ancelotti, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı. Carlo Ancelotti, maç başına 1 gol ortalaması olan bir ismin nasıl sorun teşkil edeceğini merak ettiğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun eski hocası ve Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, CR7'nin Fernando Santos ile yaşadığı sorun hakkında şu yorumu yaptı:

"Maçlarını izlemedim. Torunlarımla pizza yiyordum. Onu yedek bırakmışlarsa ne olmuş? Futbolda her şey olabilir. Kendine iyi baktığı için kendini 20 yaşında hissedebilir ama milli takımda büyük bir rekabet var. Onunla hiçbir zaman sorun yaşamadım. Daha fazlasını söyleyeceğim, benim sorunlarımı da çözdü. Maç başına bir gol atan bir adam nasıl sorun olabilir? Onu yönetmek benim için kolaydı."

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