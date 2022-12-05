Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular!

Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun, Al-Nassr ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Portekizli süperstar sezon başına 200 milyon Euro kazanacak.

​Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr için futbol oynayacağı bildirildi.

Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüpleri arasında gösterilen ve en son Şampiyonluk zaferini 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.