Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırtacak!

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bu ayrılığın ardından Ronaldo'ya birçok takım transfer teklifinde bulundu.

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo da Portekizli süperstarı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Flamengo, Ronaldo'yla henüz resmi bir görüşme gerçekleştirmedi ancak kulüp yöneticileri bu transferi gerçekleştirmek için sponsorlarıyla görüşmelere başladı.

Ayrıca Flamengo'nun şubat ayında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi kadrolarını güçlendirmek için 37 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Cristiano Ronaldo transferini finanse edebilecek bir sponsor bulunduktan sonra yıldız futbolcuya teklif sunulacak.

Ronaldo'nun şu anki mevcut teklifleri beklemeye aldığı ve geleceği hakkındaki son kararı 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra vereceği kaydedildi.

Portekiz, Dünya Kupası H Grubu'nun ilk haftasında Gana'yı 3-2 mağlup etti. Ronaldo da o maçta takımının ilk golünü atarak beş Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu olarak tarihe geçti.