Ronaldo'nun üstüne bir yıldız daha geliyor! Al Nassr çıldırdı...

Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada büyük ses getiren Al Nassr, Portekizli süperstarın bir ardından bir fenomeni daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız gelecek sezondan itibaren Al Nassr forması giyecek.

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek tüm dünyada büyük ses getiren Al Nassr, Portekizli yıldızın ardından bir fenomeni daha kadrosuna katmaya çok yakın. Dünyaca ünlü yıldızın gelecek sezondna itibaren Al Nassr forması giymesi bekleniyor.

İngiltere'den Daily Mail, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği dönemde Everton taraftarına yaptığı saldırıdan sonra aldığı iki maçlık cezasının bittiğini ve Suudi Arabistan'da ilk resmi maçına çıktığını okuyucularına aktardı.

Haberde "Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr formasıyla ilk maçı zaferle sonuçlandı, ancak yeni takımı Suudi Pro Ligi'nde 1-0 kazanırken Portekizli gol atamadı. Perşembe günü Suudi başkentinde bir gösteri maçında Lionel Messi'nin Paris St Germain'ine 5-4 mağlup olan Riyad All Stars takımında iki gol atan Ronaldo, dün oynanan maçta istediklerini yapamadı. Ronaldo, geçen yıl bir Everton taraftarının telefonunu parçaladıktan sonra iki maçlık ceza aldığı için ilk maçı için beklemek zorunda kalmıştı. Sonuç olarak Ronaldo, Al Nassr'ın Al Tai'ye karşı 2-0 galibiyetini ve Al Shabab ile 0-0 berabere biten maçları kaçırdı. Al Nassr, Portekizli süper yıldızı kaydettirmek için kadrosunda yer açmaya da zorlandı. Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi Suudi Arabistan kulübü tarafından Ronaldo'ya yer açmak için feshedildi ve Kamerunlu forvet Beşiktaş'a transfer oldu" denildi.

İspanya'dan AS, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçını "Ronaldo'dan soğuk başlangıç" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde "İlk maçında kaptan olan Portekizli gününde değildi. Talisca'nın attığı gol Al Nassr'a galibiyeti getirdi. Sadece birkaç ay önce Haaland, Salah ve Odegaard gibi yıldızlarla aynı ligde oynuyordu. Cristiano, Al Nassr'ın kaptanı olarak dolu Mrsool Park'ın çimlerine çıktı. Al Nassr, Cristiano olmadan Suudi ligini kazanmak için tasarlanmış bir takım. Maçlarına hükmediyor, rakibinden daha fazla şans yaratıyor ve genellikle kazanıyor. Cristiano'nun ilk golünü bulması için çok yavan bir maç." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'dan Bild, Cristiano Ronaldo'yu en sert eleştiren medya kuruluşu oldu. Ronaldo'nun ilk maçında sevgilisi Georgina'nın bile gölgesinde kaldığı okuyuculara aktarıldı

AL NASSR'DA SIRA MODRIC TRANSFERİNE GELDİ

Milliyet'in derlediği habere göre; Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada ses getiren Al Nassr, bu kez Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Luka Modric, gelecek sezondan itibaren Al Nassr forması giyecek. Al Youm'da yer alan habere göre Luka Modric, Al Nassr'dan gelen teklifi kabul etti. Haberde "Cristiano Ronaldo ve Modric'in Al Nassr için oynama hayali birkaç ay içinde gerçekleşebilir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'dan Okaz'ın haberine göre Al Nassr, Luka Modric'e 2.5 yıllık sözleşme teklif edecek. Al Nassr'ın 2.5 yıl için Modric'e 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Haberde Modric'in de Ronaldo ile yeniden forma giymek istediği iddia edildi. Modric, Al Nassr'dan gelen teklifi kabul etmesi durumunda tarihte en fazla kazanan Hırvat futbolcu olacak.