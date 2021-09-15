Ronaldo'nun şutu bayılttı! Şampiyonlar Ligi’nde ilginç an

Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'nun şutunun isabet ettiği bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi.

O anlar böyle görüntülenirken güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu egale etti.

Bu alandaki rekor Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'a aitti. 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekizli, takımını Young Boys deplasmanında 1-0 öne geçirirken; Devler Arenası'ndaki gol sayısını 135 yaptı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.

17 sezon üst üste gol attı

Cristiano Ronaldo, Young Boys maçına kadar Lionel Messi ve Karim Benzema ile Şampiyonlar Ligi tarihinde 16 sezon üst üste gol atan futbolcuydu. Portekizli, bu maçta da ağları havalandırdı ve 17 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk futbolcu unvanını ele geçirdi.

Messi'yi yakaladı

30 yaşından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 68 maça çıkan Ronaldo, 63 gol kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu, 30 yaşından sonra Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan en yakın takipçisine 35 fark yaptı. Ronaldo, Young Boys karşısında kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi'nde 36 farklı takımın ağlarını havalandırdı. Portekizli, bu alandaki rekorun sahibi Lionel Messi'yi yakaladı.

İki farklı sezonda şampiyonlar ligi'nde ilk golü attı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde iki farklı sezonda ilk golü atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, Real Madrid formasıyla FC Zurich'i 5-2 yendikleri 2009-2010 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü kaydetmişti.