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Spor Ronaldo'nun golü Manchester United'ı kurtaramadı
Spor

Ronaldo'nun golü Manchester United'ı kurtaramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında, Manchester United Young Boys'a 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 03:48:00 -
Ronaldo'nun golü Manchester United'ı kurtaramadı

Cristiano Ronaldo'nun geri dönmesiyle yeni bir hava yakalayan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şoka uğradı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Young Boys, Manchester United'ı ağırladı.

Ronaldo'nun golü kurtaramadı

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, Ronaldo'nun golüyle deplasmanda 0-1 öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu

35.dakikada İngiliz ekibinde Wan-Bissaka sert faulu sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakırken devre 1-0 sona erdi.

Young Boys puanla başladı

İkinci yarıyada sahaya daha hakim olan İsviçre ekibi Young Boys, 66. dakikada Ngamaleu'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

90+5. dakikada Young Boys'ta Siebatcheu skoru 2-1'e getirerek sahada gülen taraf oldu.

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