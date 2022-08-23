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Spor Ronaldo yine yaptı yapacağını!
Spor

Ronaldo yine yaptı yapacağını!

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, kendisi hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumu yapan Jamie Carragher'a saha kenarında olay bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:53:00 -
Ronaldo yine yaptı yapacağını!

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, kendisi hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumu yapan Jamie Carragher'a saha kenarında olay bir cevap verdi.

İngiltere Premier Lig'de çalkantılı günler geçiren Manchester United, Old Trafford'da oynanan mücadelede şampiyonluk adaylarından Liverpool'u 2-1 mağlup ederek beklenmedik bir zafere imza attı.

Manchester temsilcisinin içinde bulunduğu krizin başrolleri arasında gösterilen ve Ada medyası tarafından oldukça sert şekilde eleştirilen Cristiano Ronaldo, Liverpool maçı öncesinde rakip takımın efsane ismi ve aynı zamanda Sky Sports yorumcusu olan Jamie Carragher'ı protesto etti.

Portekizli futbolcu, ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sports yorumcularına selam vermek için yanlarına gitti. Sürpriz şekilde canlı yayına konuk olan Cristiano Ronaldo, Manchester United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville'in elini sıktı.

Hürriyet'e göre; Gary Neville'in ardından Roy Keane'nin yanına giderek onun da elini sıkan yıldız futbolcu, bu iki ismin arasında yer alan Jamie Carragher'ı pas geçerek elini sıkmadı. O anlarda büyük bir şaşkınlık yaşayan Jamie Carragher, "Beni görmezden geldi" demekle yetindi.

JAMIE CARRAGHER NE DEMİŞTİ?

Sky Sports yorumcusu ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a dönüş yapan Portekizli yıldız hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumunu yapmıştı.

 


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