Ronaldo yine tarihe geçti
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ilk haftasında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 65. dakikasında Ronaldo takımı, Portekiz'e penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen süperstar yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle yeni bir rekor kırarak Dünya Kupası tarihine geçti.
Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.
Portekizli yıldız futbolcu, daha önce 2006, 2010, 2014 ve 2018 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında gol atmıştı.