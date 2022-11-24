  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son anket dikkat çekti! 10 puan fark var

Kodese geri dönüş! Almanya'daki terörist için flaş karar

Batı'nın 'truva atı'nı gördü! Ve Putin noktayı koydu

Dünyanın en kalitelisi burada! Ne yağmur ne de çamur onları durduruyor

Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın

İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

Korkunç görüntü ortaya çıktı! Depremin arabayı zıplattığı an

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Her şeyi yiyin ama o besini acilen bırakın

Türkiye ilk kez o bölgeyi bombaladı: Hedef aldığı petrol kuyuları ABD'ye bir mesajdır!

Depremde hasar gören cami için karar çıktı
Spor Ronaldo yine tarihe geçti
Spor

Ronaldo yine tarihe geçti

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 20:57:00 -
Ronaldo yine tarihe geçti

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ilk haftasında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 65. dakikasında Ronaldo takımı, Portekiz'e penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen süperstar yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle yeni bir rekor kırarak Dünya Kupası tarihine geçti.

Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

Portekizli yıldız futbolcu, daha önce 2006, 2010, 2014 ve 2018 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında gol atmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23