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Spor Ronaldo taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı
Spor

Ronaldo taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı

Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:05:00 -
Ronaldo taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak, Ronaldo'nun 9 Nisan 2022 tarihinde oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından yaptığı uygunsuz davranış gösterildi. Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.

Manchester United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.

Ronaldo, Everton'a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.

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