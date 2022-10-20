Ronaldo sonunda bunu da yaptı!
Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında süre alamayınca bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitti.
Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında süre alamayınca bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitti.
Manchester United'ın Tottenham'ı sahasında 2-0 yendiği maçta oyuna girmeyen Cristiano Ronaldo'nun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
Maç bitmeden soyunma odasına gitti
Portekizli yıldız oyuncu 40. dakikada Manchester United teknik direktörü ten Hag tarafından ısınmaya gönderilse de kendisine süre bulamadı ve 90. dakikada karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti.
"Bununla yarın ilgileneceğim"
Maç sonu ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim. Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.
Bu sezon 8 maça çıktı
Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı, 340 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.
Manchester United maçı Fred ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 kazandı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
Ekonomi
Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru
Aktüel
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi! Yeni sosyal medya yasası neleri kapsıyor 2022? Sosyal medya yasası nedir?
Aktüel
Tarihi büyük keşif: Portekiz'de 3 tonluk canavar yakalandı! Guinness Dünya Rekoru Kitabı'na girdi
Gıda
Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...