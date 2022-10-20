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Spor Ronaldo sonunda bunu da yaptı!
Spor

Ronaldo sonunda bunu da yaptı!

Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında süre alamayınca bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:48:00 -
Ronaldo sonunda bunu da yaptı!

Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında süre alamayınca bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitti.

Manchester United'ın Tottenham'ı sahasında 2-0 yendiği maçta oyuna girmeyen Cristiano Ronaldo'nun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Maç bitmeden soyunma odasına gitti

Portekizli yıldız oyuncu 40. dakikada Manchester United teknik direktörü ten Hag tarafından ısınmaya gönderilse de kendisine süre bulamadı ve 90. dakikada karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti.

"Bununla yarın ilgileneceğim"

Maç sonu ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim. Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.

Bu sezon 8 maça çıktı

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı, 340 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.

Manchester United maçı Fred ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 kazandı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)


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