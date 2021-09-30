Ronaldo son dakikada Manchester United'ı kurtardı

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda geçen yılın UEFA Avrupa Ligi finalinin rövanşı sayılabilecek maçta Manchester United, Villarreal'i konuk etti. Konuk ekip maç boyunca etkili olurken, 53. dakikada organize atakla golü buldu. Danjuma'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Paco Alcacer ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada ceza sahası sağ yan çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes, ceza sahası sol ön çizgisi üzerine doğru gönderdi. Alex Telles, gelişine harika bir vuruşla topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys'a deplasmanda 2-1 yenilerek başlayan Manchester United'ın baskısı 90+5'te verdi. Bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 178. maçına çıkan ve Devler Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu rekorunun sahibi olan Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Portekizli kaydettiği golle Manchester United'ı şampiyonluğa taşıdı.

Bu sonucun ardından Manchester United gruptaki ilk 3 puanını aldı. Villarreal ise 1 puanda kaldı.