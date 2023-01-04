Ronaldo: İşim bitti!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşmaya varan Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, transferden dolayı mutlu olduğunu ve kararının arkasında olduğunu söyledi.

"Kararımın arkasındayım"

Portekizli yıldız açıklamasında, "Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da yapacaklarım bitti"

Farklı liglerden teklif aldığını söyleyen Ronaldo, "Brezilya, Portekiz, Avustralya ve ABD'den teklif aldım ama Al-Nassr'a verdiğim bir söz vardı. Avrupa'da yapacaklarım bitti, orada her şeyi kazandım." dedi.

Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması beklenen Ronaldo, imzaladığı 2.5 yıllık sözleşmeyle yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.