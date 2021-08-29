Ronaldo iki farklı forma giyebilir!
Manchester United’a transferi çok konuşulan Cristiano Ronaldo’nun Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı forma giyeceği öne sürüldü.
2009 yılında Manchester United’dan ayrılarak Real Madrid’e transfer olan Cristiano Ronaldo, 12 yıllık aranın ardından eski takımına döndü.
Ronaldo’nun Manchester United’a dönmesiyle birlikte kaç numaralı formayı giyeceği merak konusu olurken yıldız oyuncu bu sezon iki farklı forma giyebilir.
7 numara Cavani’de
Manchester United’ın Premier Lig’e verdiği listede 7 numaralı formayı Edinson Cavani giydiği için Ronaldo, bu sezon 7 numarayı giyemeyecek.
Premier Lig kurallarına göre takımlar sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapamıyor.
Şampiyonlar Ligi’ne ayrı forma
Daily Mirror’da yer alan haberde, Ronaldo’nun ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı formalar giyebileceği ifade edildi.
Ronaldo’nun Sporting Lisbon’da oynadığı dönemde giydiği 28 numarayı ligde, 7 numarayı ise Şampiyonlar Ligi’nde giyebileceği belirtildi.