Ronaldo için milyon euroluk teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan 200 milyon euroluk teklif alan Cristiano Ronaldo, şimdi de Katarlılar'ın radarına girdi. Katar kulübü Al Rayyan, Suudiler'e çalım atmak için daha dev bir paket hazırladı.

Manchester United'la yolları ayıran ve boşa düşen Cristiano Ronaldo, zengin kulüplerin iştahını kabarttı. 37 yaşındaki futbolcu her ne kadar kariyerini Avrupa'da sürdürmek istese de baş döndüren teklifler alıyor.

Daha detaylı bir teklif

Katar kulübü Al Rayyan, Cristiano Ronaldo için dev bir teklif yapacak. Futbol Arena'nın Al-Sharq'dan aktardığı habere göre; Al Rayyan yetkilileri, yıllık 200 milyon euro öneren Al Nassr'ın daha üzerinde ve detaylı bir teklif hazırlıyor. Ronaldo için konuşulan paralar senelik 250 milyon euro seviyelerine geldi.

Katar'dan futbola yatırım

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, futbol dünyasında varlığını hissettirmek istiyor. Ronaldo transferine devletin de yardım etme ihtimali hayli yüksek.