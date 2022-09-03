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Spor "Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan editöre bakın ne oldu
Spor

"Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan editöre bakın ne oldu

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu şeklindeki haberiyle Türkiye gündemini altüst eden Kartal Yiğit'in Ajansspor'daki görevine son verildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:07:00 -
"Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan editöre bakın ne oldu

Kartal Yiğit imzalı haberde, Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı ileri sürülmüştü

Ajansspor muhabiri ve Radyospor yorumcusu, Saran Grup çalışanı Kartal Yiğit’in işine son verildi.

Ajanspor Twitter sayfasından " Fenerbahçe yılın değil, asrın transfer bombasını patlatmak üzere. Fenerbahçe, Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanaklarını seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte anlaştı." şeklinde bir tweet atıldı.

Kartal Yiğit imzalı haberde, Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı ileri sürülmüştü.

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Yorumlar

Bal

Yanlış yapılmış. Adam günlerce tüm Türkiye'yi eğlendirdi güldürdü.
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