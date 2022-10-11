Ronaldo balonu fos çıktı! İlk ağızdan açıklama geldi...
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Manchster United'ın Potekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Manchster United'ın Potekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.
Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden en önemli markalardan biridir. Bu sene ligde şampiyon olmak ve sonrasında Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyoruz. Cristiano Ronaldo transferinden önce sistemi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Ronaldo bu sene gündemimizde yok ancak Galatasaray, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir kulüptür."
"Okan hocamıza da futbolcularımıza da güveniyoruz"
"Göreve geldiğimizde bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet, bize bir dosya dahil hiçbir şey bırakmamıştı. Buna rağmen kısa sürede transferlerimizi yaptık. Okan hocamıza da futbolcularımıza da güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olacağımızdan eminiz."
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