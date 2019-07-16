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Romatizma ağrıları ozon tedavisiyle azalıyor

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

16 Temmuz 2019 Salı 11:56
Romatizma ağrıları ozon tedavisiyle azalıyor

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Dilek Koç Yılmaz, ozon tedavisinin romatizma üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.


Romatizma hastalığı hakkında bilgi veren Yılmaz , “Romatizma oldukça genel bir terimdir ve kemik, kas ve eklemlerin etrafındaki ağrı veya acıyı ifade etmek için kullanılır. Romatizma deyince tek bir hastalık anlaşılmaz,100’den fazla romatizmal hastalık vardır. Bazıları sık bazıları ise oldukça nadir görülür “dedi.


Kireçlenmede Ozon Uygulanıyor


“İltihabi olmayan romatizmaların en önemlisi kireçlenmedir “ diyen Yılmaz, “İki tip romatizma vardır; Birincisi iltihabi olanlardır. Eklemlerde iltihap nedeniyle hem tahribat hem oksijenlenme azlığı hem de kısıtlılık vardır. Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Bağ dokusu hastalıkları (Lupus gibi),Gut hastalığı en sık görülenlerdir. İkincisi iltihabi olmayanlardır. Bu romatizmaların en önemlisi kireçlenmedir. Kireçlenmede eklemde iltihap yoktur buna karşılık aşınma vardır: eklemin içindeki kıkırdak incelir, eklem sıvısı azalır, eklemlerin kenarlarında kemik çıkıntıları oluşur. Yine diğer bir sık görülen romatizma çeşidi Fibromiyalji adı verilen kas romatizması olarak bilinen hassas noktalar, kronik yaygın kas ağrıları, halsizlik yorgunluk, uykusuzluğu ve enerji eksikliğiilekarakterize hastalıktır .Tüm bu romatizmaların tedavisi oldukça zordur ,geleneksel tedaviler hastalıkların şikayetlerini tam olarak geçirmemekte, hastaların ağrıları ve hareketlerindeki kısıtlılıklar günlük yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Yapılan ozon uygulaması ile kireçlenme ağrılarında azalma görülmektedir“ dedi.


Ozon Romatizmal Hastalıklarda Bağışıklık Sistemini Dengeliyor


“Ozon bağışıklık sistemini düzenleyen bir tedavidir” diyen Yılmaz, ”Ozon uygulaması bağışıklık sistemini dengelediği içiniltihaplı romatizmada görülen aşırı bağışıklık reaksiyonunu normale getirmeye yardımcı olur, kandaki iltihabı düşürür, kan tetkiklerindeki iltihap beliteçleri olan sedimentasyon, CRP,RF değerlerinde düşme olur. İltihaplı romatizması olan hastalar kronik, uzun süreli olarak romatizmal ilaçlar kullanırlar; ozon tedavisi ile ilaç ihtiyacı azalır, kullanılan doz miktarı düşer ve ilaçların vücuda olan yan etkileri azalır. Ozon tedavisi iltihaplı romatizmada hem kanın ozonlanması (Major ozonlama) hem de iltihaplı ekleme lokal olarak uygulama şeklinde yapılır “ ifadelerini kullandı.


Ozon Eklem Harabiyetini Onarıyor


Ozon uygulamasının eklemlerdeki ağrıları azalttığına değinen Yılmaz , “Ozon eklem harabiyetini onarır. Özellikle toplumda çok sık görülen diz kireçlenmelerinde diz eklemi içine haftada 1-2 seans olmak üzere toplamda 3-6 seans yapılan ozon tedavisi diz ekleminde, kıkırdakta iyileşme sağlamakta sonuçta hasta hem diz ağrılarından kurtulmakta, hem hareket kısıtlılığı azalmakta, hem de günlük işlerini yapar hale gelmektedir “ dedi.


Fibromiyaljide Ozon Uygulaması ile Doku Sertliği Gideriliyor


Ozon Tedavisi ile Fibromiyaljideki doku sertliğinin giderildiğine dikkat çeken Yılmaz, “Yine toplumda çok sık görülen Fibromiyalji denilen kas romatizmasında lokal olarak uygulanan ozon kasların oksijenlenmesini sağladığı için dokuların sertliklerini giderir. Ayrıca kanın ozonlanması yani sistemik olarak verilen Major Ozon tedavisi ile kas romatizmasında görülen kronik yaygın ağrılar, halsizlik, yorgunluk, enerji eksikliği kaybolur“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:56
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