Romanya'dan skandal Filistin kararı!
ABD'nin Kudüs kararının ardından, Romanya'nın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.20 Nisan 2018 Cuma 17:17
Romanya'nın, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak için hazırlıklara başladığı bildirildi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea'nın açıkladığı karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.
CUMHURBAŞKANINDAN UYARI
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Cuma günü yaptığı açıklamada karardan haberdar olmadığını ve kendisine danışılmadığı söyledi. Iohannis, hükümeti ve siyasileri stratejik etkileri olabilecek başlıca dış politika kararları alırken sorumluluk ve muhakeme içerisinde davranmaya çağırdı.
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