Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Romanya'dan skandal Filistin kararı!

ABD'nin Kudüs kararının ardından, Romanya'nın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.

20 Nisan 2018 Cuma 17:17
Romanya'dan skandal Filistin kararı!

Romanya'nın, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak için hazırlıklara başladığı bildirildi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea'nın açıkladığı karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.

CUMHURBAŞKANINDAN UYARI

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Cuma günü yaptığı açıklamada karardan haberdar olmadığını ve kendisine danışılmadığı söyledi. Iohannis, hükümeti ve siyasileri stratejik etkileri olabilecek başlıca dış politika kararları alırken sorumluluk ve muhakeme içerisinde davranmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD'dan seçim açıklaması: Erken seçim kararını son derece olumlu karşılıyoruz!
    1. MÜSİAD'dan seçim açıklaması: Erken..
    2. Çocuğunuzun gelişimi için doğru..
    3. 2018’in en kirli yiyecekleri açıklandı
    4. HDP’nin hayallerini süsleyen aday
    5. Sırbıstan o konularda Türkiye'ye..
    6. Meteoroloji'den 5 ile uyarı!
    7. Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Kim..
    8. İzmir'de şaşırtan olay! Aynı yerde 2..
    9. Başsavcılık'tan "derbi" açıklaması!
    10. Avusturya iyice alçaldı... Skandal hamle
    11. Honor 9 Lite’ın Türkiye'de
    12. Yerli WhatsApp geliyor!
    13. İş başa düştü! THY ve HAVELSAN birleşti
    14. Bakan açıkladı: Türk lirası zorunlu..
    15. Göz temizliği nasıl yapılır?
    16. PSG'de şok ayrılık! Brezilyalı yıldız..
    17. Bakan açıkladı! Türk lirası zorunlu...
    18. Sivas'ta ilk okul öğrencili yağmur..
    19. Akıl hastanesinde hayatının şokunu..
    20. D vitamininiz eksik mi?
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu