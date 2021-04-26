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Dünya Romanya'dan Rusya adımı! 'İstenmeyen kişi' ilan etti
Dünya

Romanya'dan Rusya adımı! 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Romanya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:37:00 -
Romanya'dan Rusya adımı! 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Romanya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Alexey Grishaev'in istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Diplomatın faaliyetleri ve eylemlerinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, durumun Rusya Büyükelçisi Valery Kuzmin'e bildirildiği kaydedildi.

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