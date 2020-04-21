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Romanya’dan gelen 89 kişi Düzce’de karantinaya alındı

DÜZCE (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti tarafından Romanya’dan getirilen 89 kişi Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu’na getirilerek karantina altına alındı.

2020-04-21 19:51:45 -
Romanya’dan gelen 89 kişi Düzce’de karantinaya alındı

DÜZCE (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti tarafından Romanya’dan getirilen 89 kişi Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu’na getirilerek karantina altına alındı.



Türkiye Cumhuriyeti, Romanya’da bulunan Türk vatandaşı ve öğrencileri Türk Hava Yollarının TK4005 sefer sayılı uçağı ile Türkiye’ye getirdi. Ülkeye dönen öğrenci ve vatandaşlar İstanbul Yeni Havaalanı’nda ilk sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu’na getirildi. 89 kişilik ilk kafile polis eskortu ile yurda getirilirken, bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.


Alınan bilgilere göre, Düzce’deki yurda toplamda 349 öğrenci ve vatandaşın gelmesi bekleniyor.

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