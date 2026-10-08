Romanya'daki Türk ve Tatar tarihini anlatan kitap Bükreş'te Manuk Han'da tanıtıldı

Romanya'daki Türk ve Tatar Türkü toplumlarının 700 yılı aşan tarihini ele alan "Turcii și tătarii din România: o scurtă istorie" (Romanya'daki Türkler ve Tatarlar: Kısa Bir Tarih) adlı kitap, 7 Ekim'de Bükreş'in tarihî yapılarından Manuk Han'da düzenlenen programla tanıtıldı. 1808 yılında inşa edilen handa, 1812 Bükreş Anlaşması'nın imzalandığı salonda gerçekleşen programa Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Tarihçi Dr. Metin Ömer'in kaleme aldığı eserin tanıtımı; Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonu, Corint Yayınevi ve Romanya Ulusal Miras Enstitüsü iş birliği ve Manuk Han'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Büyükelçi Altan dil ve geleneklerin insani bağlara katkısını anlattı

Programda konuşan Büyükelçi Altan, Türk ve Tatar Türkü toplumlarının Romanya'nın tarihî, toplumsal ve kültürel dokusunda yüzyıllardır önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Altan, bu toplulukların yaşattıkları dil, gelenek ve kültürel değerlerle iki ülke arasındaki insani bağlara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız da bu toplulukların yüzyıllara dayanan geçmişinin, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağların önemli bir parçasını oluşturduğunu aktardı. Ortak geçmişin bilimsel çalışmalarla kayıt altına alınmasına ve yeni nesillere aktarılmasına değinen Yıldız, Yunus Emre Enstitüsünün ortak tarih ve kültürel mirası görünür kılan çalışmaları desteklemeye ve Türkiye ve Romanya ile ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Metin Ömer eseri anlattı, Rumen tarihçiler panelde değerlendirdi

Kitabın yazarı Dr. Metin Ömer, eserin hazırlanma süreci ve çalışmanın tarihsel çerçevesi hakkında bilgi verdi. Romanya'daki Türk ve Tatar Türkü varlığının yüzyıllara yayılan çok katmanlı bir geçmişi bulunduğunu belirten Ömer, kitapta bu toplulukların farklı dönemlerde geçirdiği siyasi ve toplumsal dönüşümlerin yanı sıra kültürel kimliklerini ve geleneklerini koruma biçimlerini de ele aldığını ifade etti. Ömer, Türk ve Tatar Türkü tarihinin Romanya'nın çok kültürlü geçmişinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu mirasın tarihsel kaynaklar ve belgeler ışığında gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Programın panel bölümünde tarihçiler Prof. Dr. Silvana Rachieru, Prof. Dr. Constantin Ardeleanu ve Prof. Dr. Florin Anghel; kitabı ve Romanya'da Osmanlı dönemi öncesinden günümüze uzanan Türk-Rumen ilişkilerini değerlendirdi.

Hunlardan Ada-Kale'ye 700 yılı aşan yolculuk

Corint Yayınevi tarafından yayımlanan ve Yunus Emre Enstitüsünün kültür ortağı olduğu eser, Romanya'daki Türk ve Tatar topluluklarının 700 yılı aşan tarihî ve kültürel yolculuğunu geniş bir perspektiften ele alıyor. Kitap; bölgedeki Türk-Tatar varlığının Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlara uzanan tarihsel arka planından 13. yüzyılda Sarı Saltuk ile başlayan döneme, Osmanlı hâkimiyetindeki Dobruca'dan 1878 sonrasında yaşanan göçlere ve modern döneme kadar uzanan süreci kapsıyor.

Köstence Müftülüğü, Mecidiye Müslüman Semineri, camiler ve Ada-Kale gibi Türk ve Tatar Türkü toplumlarının ortak hafızasında önemli yere sahip kurum ve mekânlar da eserde ele alınan konular arasında yer alıyor.