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Yerel Romanya vatandaşı kadın, Bursa'da Müslüman oldu
Yerel

Romanya vatandaşı kadın, Bursa'da Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-04 14:32:00 -
Romanya vatandaşı kadın, Bursa'da Müslüman oldu

Bursa Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olan Romanya vatandaşı Elena Berdan'a, Kur'an-ı Kerim ve İslam dini hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğe başvuran Berdan, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Müftülük binasında gerçekleştirilen ihtida töreninde Elena Berdan, İslam dinini araştırarak seçtiğini ve kendisini en çok etkileyen unsurun, İslam'ın barış dini özelliği olduğunu belirtti.

Berdan'a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Mehmet Köktaş, "Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Artık siz de dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz." ifadesini kullandı.

Köktaş, kelimeişehadet getiren Berdan'a, Kur'an-ı Kerim ve İslam dini hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye etti.

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