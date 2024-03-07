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Spor Romanya Teknik Direktörü, Morutan için o tarihte Türkiye'ye geliyor
Spor

Romanya Teknik Direktörü, Morutan için o tarihte Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:51:00 - 2024-03-07 23:04:54
Romanya Teknik Direktörü, Morutan için o tarihte Türkiye'ye geliyor

Galatasaray'la yapılan sözleşme şartları sebebiyle Ankaragücü'nde ilk 11'de oynaması zora giren Olimpiu Morutan'ın durumu Romanya Milli Takımı'nı endişelendirdi. Bu nedenle milli takım çalıştırıcısı Edward Iordanescu'nun Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Olimpiu Morutan'ı artık oynatamayacaklarını söyledi.

Emre Belözoğlu'nun şu açıklamaları Romanya'da gündem oldu:

Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor.

Rumen basınından Gazeta Sporturilor'da yer alan habere göre; bu gelişme sonrası milli takım teknik direktörü Edward Iordanescu'nun Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Iordanescu'nun EURO 2024 öncesi çok sayıda futbolcusunun kulüplerinde oynayamamasından üzgün ve endişeli olduğu vurgulanırken bu problemi çözmek için mücadele vereceği aktarıldı.
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"Herkesin kaybedecek bir şeyinin olduğu bir durum"

Haberin detaylarında ise şu ifadelere yer verildi:

Morutan'da durum karmaşık. Ankaragücü artık onu kullanamayacak çünkü bu bedeli ödeyecek parası yok. Oynamazsa Galatasaray onu satamaz ve Romanya Milli Takımı da bundan zarar görür. Herkesin kaybedecek bir şeyinin olduğu bir durum.

Romanya 22 Mart'ta Kuzey İrlanda, 26 Mart'ta ise Kolombiya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Ankaragücü formasını 31 kez giydi

24 yaşındaki kanat oyuncusu Olimpiu Morutan ise Ankaragücü forması ile 31 maçta süre buldu ve 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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