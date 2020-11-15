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Spor Romanya-Norveç maçına koronavirüs engeli
Spor

Romanya-Norveç maçına koronavirüs engeli

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:52:16 -
Romanya-Norveç maçına koronavirüs engeli

NYON (AA) - Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

Norveç Milli Takımı, ülkedeki Kovid-19 protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidemedi.

UEFA bunun üzerine TSİ 22.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın iptal edildiğini açıkladı.

Romanya'nın başkentindeki Bükreş Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç için Türk hakem Ali Palabıyık görevlendirilmişti.

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