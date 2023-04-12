Romanya F-35 almak için harekete geçti

Romanya Hava Kuvvetleri, F-16 uçaklarının yerine Lockheed Martin imalatı F-35A almak üzere çalışmalara başladı. Açıklama, Romanya Yüksek Savunma Konseyi (CSAT) tarafından yapıldı. Ukrayna Savaşı nedeniyle artan riskin ardından Romanya, son dönemde silahlanma için ciddi bütçe ayırılıyor.

Reuters’ın haberine göre; Romanya’nın, hava savunmasını güçlendirmek için F-35’ler için çalışmalara başlarken bir süredir hava üslerine bu uçaklar için hazırlamak üzere inşaat yatırımlarına ağırlık vermişti. Romanya, savunma bütçesini de gayri safi yurtiçi hasılanın %2’sinden %2.5’ine çıkarmıştı.

Tolga Özbek’in derlediği bilgilere göre; Ukrayna ile 650 km’lik sınırı paylaşan Romanya halen ABD balistik füze savunma sistemine ev sahipliği yapıyor. Geçen yıldan bu yana da Romanya topraklarında NATO’nun kalıcı bir ittifak muharebe grubu bulunuyor.

CSAT tarafından yapılan açıklamada,"Bir NATO ve AB devleti olarak taahhütlerimizin bir parçası olarak sağlam, güvenilir, birlikte çalışabilir, esnek ve verimli hava savunma harekat yeteneklerine sahip olmak, Romanya’nın savunma politikası hedeflerine ulaşması için kilit önemdedir. Hava kuvvetlerinin modernizasyon süreci, son nesil F-35 jetlerinin satın alınmasıyla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Alınacak uçak sayısı belli değil

Konsey, zamanlama veya envantere giren F-35 konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Uzmanlar bu sayının en az 20 civarında olmasını bekliyor.

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Halen Romanya Hava Kuvvetleri’nin ana vurucu gücünü 16’sı tek kişilik F-16A, 3’ü de iki kişilik F-16B uçakları oluşturuyor. Ayrıca Romanya Hava Kuvvetleri envanterinde 14 adet modernize edilmiş Mig-21 uçakları da yer alıyor.

Kısa vadede Romanya Hava Kuvvetleri, Norveç’ten aldığı 32 adet F-16 uçağı ile F-35 geçiş sürecini tamamlamayı hedefliyor.

Modernizasyonda Abrams tankları ve İHA’lar

Mart ayında Romanya Savunma Bakanlığı, daha geniş savunma satın alma planlarının bir parçası olarak General Dynamics tarafından üretilen Abrams tanklarını satın alacağını açıklamıştı. Geçen yıl sonunda da Romanya İsrail savunma elektroniği firması Elbit Systems’ten yaklaşık 418 milyon dolarlık bedel ile 7 adet Watchkeeper X İHA sistemi alımı konusunda anlaşma imzalamıştı.

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