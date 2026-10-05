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Gündem Romanya açıklarında ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı!
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Romanya açıklarında ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı!

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Romanya açıklarında ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı!

Romanya’nın Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde bir ticari gemide çıkan yangın can kaybına yol açarken, olayda 2 mürettebat yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Romanya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Romanya'nın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden ticari bir gemide yangın çıktığına dair bilgi aldığı belirtildi.

Romanya Denizcilik Otoritesinin (ANR) ülke kara suları dışında yaşanan kazaya ilişkin arama kurtarma operasyonu başlattığı aktarılan açıklamada, helikopterlerin de çalışmalara dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın sonucu batmaya başlayan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaralanan 11 kişinin ise tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Romanya medyası, ticari geminin Ukrayna'dan İtalya'ya tahıl taşıdığını belirtirken, bazı haberlerde ise geminin insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu iddialarına yer verildi.

"KARADENİZ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz'de güvenliği, istikrarı ve seyrüsefer emniyetini destekleyen bir ülkeyiz. Karadeniz güvenliğine önem veriyoruz, bunun için birlikte çaba sarf ediyoruz. Gemi, Türk bayraklı değil mürettebat arasında vatandaşımız yok. Bir ülkemiz firmamızın ortak olduğu bir gemi. Her halükarda üzücü ve endişe verici bir olay. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Büyükelçilik ve Köstence'deki Başkonsolosluğun Romanya Sınır Polisi Başmüfettişliği ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Altan, hızlı ve profesyonel bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştiren Romanya makamlarına teşekkür etti.

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