Sermaye piyasası soruşturması! 7 şüpheli adliyede
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Ekonomi
Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı