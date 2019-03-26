Romanlardan Gürşat Kale’ye destek

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale’ye, ilçedeki Roman vatandaşlardan tam destek geldi.

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Roman Vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kurtuluş Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Kale’ye vatandaşlar meşale, slogan ve “Romanlar Seninle Gurur Duyuyor” pankartıyla karşıladı.

“Ayırmadık, kayırmadık sadece hizmet yaptık“

Mahalle Sakinlerinin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı onur duyduğunu ifade eden Kale, “60 aylık görev süremiz içerisinde mahallemize önemli hizmet ve yatırımları kazandırdık. Mahallemizde kanayan bir yara olan çadır kent sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallemize modern iki adet çocuk oyun parkı kazandırdık. Engelsiz Yaşam Merkezi ile Hamam Kompleksini Mahallemizde yaptık. Köylü Pazarını mahallemize taşıdık. En önemlisi ise bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapamadığı bir şeyi yaptık. 10 tane Roman Kardeşimi İncirliova Belediyesi bünyesinde işe aldık. Ayırmadık, kayırmadık. Sadece İncirliova’ya, sizlere hizmet verdik. Bugün gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet beni çok mutlu etti. Kalben teşekkür eder. Saygılarımı sunarım” dedi.

Başkan Kale’nin 5 yıl boyunca kendilerine gösterdiği ilgi ve yakınlığın yanı sıra mahalleye kazandırdığı hizmetlerden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri; “Romanlar seninle gurur duyuyor. Yine yeniden seninleyiz” sloganı atıp 31 Mart için destek sözü verdi.