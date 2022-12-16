Roman Abramoviç'le ilgili flaş "İstanbul" iddiası! Yer yerinden oynayacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi satma kararı alan Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası geçtiğimiz aylarda lüks yatlarını Bodrum ve Marmaris'e demirlemesiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde İstanbul'da ev arayan iş insanının, yalı satın almak istediği öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi satma kararı alan Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası geçtiğimiz aylarda lüks yatlarını Bodrum ve Marmaris'e demirlemesiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde İstanbul'da ev arayan iş insanının, yalı satın almak istediği öğrenildi.
Roman Abramoviç, Anadolu Yakası’ndaki ünlü bir balıkçıda görüntülendi. Ailesiyle mekana giden iş insanı, restoranın sahibi Seyfettin Taştan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.
İstanbul’da ev aradığı ve yalı kiraladığı haberleriyle gündeme gelen Abramoviç’in; “Bu şehri çok sevdim. Halen ev arıyorum. Bir yalı satın almak istiyorum. İstanbul’a yerleşeceğim” dediği öğrenildi.