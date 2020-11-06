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Spor Romalı Edin Dzeko Kovid-19'a yakalandı
Spor

Romalı Edin Dzeko Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:01:44 -
Romalı Edin Dzeko Kovid-19'a yakalandı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Kovid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyan hiç kimseyi endişeye sevk etmek istemediğini belirten 34 yaşındaki golcü oyuncu, herhangi bir öne çıkan belirtisi olmadığını kaydetti.

Dzeko mesajını, "Birkaç gün boyunca takım arkadaşlarından ayrı kalmak durumundayım ama pazar gününden başlamak üzere aklım ve kalbim onlarla olacak. Haydi çocuklar." ifadeleriyle tamamladı.

Roma Kulübü de Dzeko'nun açıklamalarını, Twitter hesabından "Haydi Dzeko" mesajıyla paylaştı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya giren Dzeko, Roma'nın bu hafta sonu Genoa ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı. Dzeko, 2 haftalık karantina süreci nedeniyle Bosna Hersek Milli Takımı'nın kampına da gidemeyecek.

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