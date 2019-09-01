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Roma'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Roma, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Aleksandar Kolarov'u takımda tutma kararı aldı.

01 Eylül 2019 Pazar 12:14
Roma'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin uzun süre kadroya katmak için uğraştığı Sırp futbolcu için Roma'nın sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu belirtildi. İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Roma, sözleşmesi 2020 yılına bitecek olan Kolarov'un sözleşmesini 2021'e kadar uzatmak istiyor.

1+1 yıllık teklif yapılacak

Roma'nın 33 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık teklifte bulunacağı, böylece Inter ve Fenerbahçe'ye kapıların tamamen kapanacağı kaydedildi.

Dzeko'nun da sözleşmesini uzatmıştı

Roma, geçtiğimiz günlerde de takımdan ayrılacağı iddia edilen ve Kolarov ile yakın arkadaş olan Edin Dzeko'nun da sözleşmesini uzatmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:14
  1. Fenerbahçe
  2. Roma
  3. İtalya
  4. Aleksandar Kolarov

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