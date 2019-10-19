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Roma’dan Cengiz Ünder ile ilgili yeni açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'na Twitter'dan paylaştığı fotoğraf ile destek veren Cengiz Ünder'e İtalya'dan tepkiler gelmişti. Milli yıldızın hocası Fonseco konuyla ilgili, "Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz. Bunlar çok ayrı meseleler. İşimi siyaseti karıştırmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

2019-10-19 19:07:00 - 2019-10-19 19:21:29
Roma’dan Cengiz Ünder ile ilgili yeni açıklama!

Serie A takımlarından Roma'nın Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçla Twitter'dan verdiği asker selamı paylaşımı hakkında konuştu.

"Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz"

Fonseca, konu hakkında ''Cengiz ile aramızda neler konuştuğumuzu size söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz. Bunlar çok ayrı meseleler. İşimi siyaseti karıştırmayı sevmiyorum.''

Geçtiğimiz günlerde de Juventus'un Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral hakkında asker selamı açıklamasında bulunmuştu.

Roma yaptırım uygulamayacak

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü İtalyan Kulübü Roma'nın kararı belli oldu. Çizme basınında yer alan habere göre, Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımı sonrasında bir yaptırımının ve ikazının olmayacağı kaydedildi.

İşte Cengiz Ünder'in asker selamı paylaşımı:

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Yorumlar

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