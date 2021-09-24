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Spor Roma, Udinese'yi tek golle devirdi
Spor

Roma, Udinese'yi tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Udinese kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 04:38:00 -
Roma, Udinese'yi tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Udinese kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Roma'ya galibiyeti getiren gol 36. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Mücadelenin 89. dakikasında kırmızı kart gören Lorenzo Pellegrini hafta sonu oynanancak Lazio derbisinde forma giyemeyecek.

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