Roma Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz izle
Trabzonspor maçı canlı | UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'ya konuk olacak. Futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olacak. Borda-mavililer ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Peki, Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Roma Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz izle
Zorlu mücadele bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Mücadele AVT ekranlarından naklen yayımlanacak.
Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.
Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü. Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.