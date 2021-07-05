  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Alpay Özalan'dan ABD'nin soykırım iftirasına karşılık! 'Kızılderililer kitabını satışa sundu'

Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye Türk - Amerikan ilişkilerini değerlendirdi: Türk Milleti ve Türk tarihi bu ihaneti asla unutmayacaktır

Bakan Kurum müsilajın sona ereceği tarihi açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Küba Füze Krizi'ne gerek yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 81 ilde devam ediyor

Galata Kulesi yalanı ile ahlaksız siyaset!

Fransa, ülkenin çöllerine gömmüştü... Cezayir'in 'harita' talebine sömürgeci zihniyet bakın ne cevap verdi

Açıklandı! İşte son bir haftada uygulanan aşı miktarı

Abdurrahman Dilipak'tan çok konuşulacak AK Parti değerlendirmesi!
Kaynaklar tükeniyor: Mısır, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası susuz kalabilir
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
O ülkedeki hastanenin okjine bitti: 60’ı aşkın kişi öldü
"Bakan Soylu istifa etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama!
Spor Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı
Spor

Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımı Roma, Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferine ilişkin mali detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:05:00 -
Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı

Sarı-kırmızılı İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Cengiz Ünder'in Fransız takımına 30 Haziran 2022'ye kadar kiralandığı ve milli oyuncunun kiralama bedelinin ek faktörlerle en fazla 500 bin avroyu bulacağı belirtildi.

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Olympique Marsilya'ya kiralandığının aktarıldığı açıklamada, satın alma bedelinin de 8,4 milyon avro olduğu kaydedildi.

Ayrıca Fransız takımının Cengiz Ünder için satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirmesi durumunda, Roma Kulübünün, milli oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20'lik satış payı alacağı ifade edildi.

Roma Kulübü, Cengiz Ünder'e yeni takımında başarılar diledi.

Cengiz Ünder, 2017 yaz aylarında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuş, sarı-kırmızılı formayla 88 maçta 17 gol atmıştı.

Milli futbolcu, 2020-2021 sezonunu ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmişti.

Olympique Marsilya, gün içinde yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda İtalyan temsilcisi Roma ile anlaşma sağlandığını ve milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay