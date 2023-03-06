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Spor Roma, Juventus'a tek attı
Spor

Roma, Juventus'a tek attı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus'u 1-0'lık skorla devirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 03:50:00 -
Roma, Juventus'a tek attı

Haftanın maçında Roma ile Juventus, Roma Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Gianluca Mancini'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Juventus, bazı gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu arada, Juventus'ta 89. dakikada Juan Cuadrado'nun yerine giren Moise Kean, 90. dakikada rakibi Mancini'ye sert faulü sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.

Roma, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarttı ve puan durumunda 65 puanlı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. basamakta yer aldı.
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Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için ocak ayında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu haftayı puansız kapattı.

Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona eren siyah-beyazlı takım, 35 puanla 8. sırada yer aldı.

Serie A'da 25. hafta maçları 6 Mart Pazartesi günü oynanacak Sassuolo-Cremonese ve Torino-Bologna müsabakalarıyla tamamlanacak.

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