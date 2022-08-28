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Spor Roma, Belotti'yi kadrosuna kattı
Spor

Roma, Belotti'yi kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 20:12:00 -
Roma, Belotti'yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki santrfor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında AlbinoLeffe'de başlayan Belotti, sonrasında Palermo (2013-2015) ve Torino (2015-2022) kulüplerinde oynadı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'nın kadrosundaki Belotti, Torino formasıyla 251 maçta 113 gol attı.

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