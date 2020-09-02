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Aktüel Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı
Aktüel

Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:10:04 -
Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında tiyatro ekibinin canlandırdığı oyunda senaryo gereği yaralanıp yere düşen oyuncuya bir köpeğin yardım etmek istemesi, ilginç görüntülere sahne oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyesince Kent Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularınca "Kuvayımilliye Destanı" oyunu canlandırıldı.

Kuvayımilliye kahramanı Kambur Kerim'in yaralanıp attan düşme anının canlandırıldığı sahnede, bir sokak köpeği, rolü gereği yerde yatan oyuncuya yardım etmek istedi.

Köpek, yerde yatan oyuncunun boynuna sarılarak, yanından ayrılmak istemedi.

Bir süre sonra köpek alanın dışına alındı, oyun kaldığı yerden devam etti.


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