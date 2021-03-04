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Teknoloji ROKETSAN'dan Bangladeş’e "TRG-300 KAPLAN Füzesi" ihracatı
Teknoloji

ROKETSAN'dan Bangladeş’e "TRG-300 KAPLAN Füzesi" ihracatı

Bangladeş, Roketsan TRG-300 KAPLAN Füzesi tedarik etme kararı aldı. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed, teslimatların Haziran 2021’e kadar gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:14:00 -
ROKETSAN'dan Bangladeş’e "TRG-300 KAPLAN Füzesi" ihracatı

Bangladeş, Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN Füzesi’ni envanterine katmaya hazırlanıyor. Bangladeş Silahlı Kuvvetleri’nin 2021 Yılı Atış Yarışması Kapanış Töreni’nde konuşan Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed; Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN Füzesi’nin, Haziran 2021’e kadar Bangladeş Ordusu’na teslim edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Bangladeş Ordusu’nun Topçu Alayı’nın ateş gücü, azami 120 kilometre menzile sahip TRG-300 KAPLAN Karadan-Karaya Füze Sistemi ile daha da geliştirilecek.

TRG-300 KAPLAN Füzesi

TRG-300 KAPLAN Füzesi, Roketsan tarafından TR-300 KASIRGA Topçu Roketi üzerinden geliştirilmiştir. KAPLAN, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye’ye yönelik icra edilen sınır ötesi harekatlarda aktif olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 120 kilometre menzili bulunan TRG-300 KAPLAN Füzesi, düşük dairesel sapma (CEP) değeri ile kara hedefleri üzerinde güçlü etki oluşturma kabiliyetine sahiptir.

Gelişmiş KAPLAN Füzesi

K+ Füzesi yetenek artırımı çalışmaları kapsamında, büyütülmüş faydalı yük konfigürasyonuna sahip prototiplere, yoğun karıştırma ortamında kaçırma mesafesinin azaltılmasına yönelik daha hassas ataletsel ölçüm birimi ve anti-jam (elektronik harbe dirençli) ünite entegre edildi. K+ Füzesi, Temmuz 2020’de Sinop Test Merkezi’ndeki atışlı testten başarıyla geçti.

SavunmaSanayiST

 

 

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