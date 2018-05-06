Roketsan yerli ürünlerle büyüyor

Savunma sanayiine füze ve roket üreten ROKETSAN, cirosunu devamlı arttırıyor.

Yerli üretime odaklanan şirket, 364 milyon dolar olan cirosunu yüzde 23,6 artırarak 450 milyon dolara taşıdı.

ROKETSAN, 2016’da dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketinin derlendiği Defense News Top 100’e girmeyi başardı. Şirket, 2107’de de kendine 98. sırada yer buldu.