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Ekonomi ROKETSAN, Roket Yarışması’nın kazananları belli oldu
Ekonomi

ROKETSAN, Roket Yarışması’nın kazananları belli oldu

Roketsan’ın, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla sponsorluğunu üstlendiği Roket Yarışması’nın kazananları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:13:00 - 2020-09-21 09:21:32
ROKETSAN, Roket Yarışması’nın kazananları belli oldu

Buna göre Pamukkale Üniversitesi’nden Hazar Roket Takımları hem yüksek hem orta irtifa kategorilerinde birinciliği elde etti.

Ödüle doymadılar

Yüksek irtifa kategorisinde Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı ise ikinci oldu. Orta irtifada da Yıldız Roket Takımı ikinci, YTÜ SİTARE takımı üçüncü sırada yer aldı. Alçak irtifa kategorisinde ilk 3 sırayı Tanyeli Roket Takımı, Anadolu Roket Takımı, Vefa İnsansız Sistemler Takımı paylaştı. Yarışmada ‘En İyi Takım Ruhu’ ve ‘En İyi Tasarım Ödülü’ başlıklarıyla da takımlar kategorilerine göre ödüllendirildi. ‘En İyi Takım Ruhu’ ödülüne Halley’in Çırakları, Çelikyay Uzay ve Havacılık Takımı ile Nebula Roket Takımı layık görülürken, ‘En İyi Tasarım’ ödülünü ise Hazar Roket Takımları’nın yanı sıra Anadolu Roket Takımı ile Maverik Roket Teknolojileri Takımı aldı.

Gençlerimizi destekleyeceğiz

Tuz Gölü’nde 2-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması sırasında gençleri yalnız bırakmayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, kazanan takımları tebrik ederek “Güçlü Türkiye vizyonunda yarınların mühendislerini kazandıran bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘Denizlerin altından uzaya kadar milletimize hizmet’ misyonuyla hareket eden bir şirket olarak, evlatlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi

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