ROKETSAN müjdeyi duyurdu! Çalışmalar resmen başladı

Roketsan, 16 Ağustos 2021 tarihinde düzenledi toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin liderlik ettiği toplantı esnasında önemli bilgilere yer verildi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, LEVENT ismindeki bir yakın hava savunma sisteminin milli imkanlarla geliştirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. İkinci, "Malumunuz bizim gemilerimizin yakın hava savunması, ağırlıklı olarak RAM ve Phalanx sistemleriyle gerçekleştiriliyor. SUNGUR Füze’mizin baz olarak alındığı, gemilerimize yaka hava savunma sağlayacak LEVENT sistemimizi, IDEF’21 esnasında sergileyeceğiz. LEVENT’in iki versiyonu olacak. İlk konfigürasyon, geminin üzerindeki elektro-optik ve radar sistemlerini kullanarak; ikinci konfigürasyon ise kendi üzerindeki radar ve elektro-optik sistemleri kullanarak otonom olarak hedefine yönelecek" açıklamalarında bulundu.

Türkiye, MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler ile birlikte ilk kez ABD üretimi RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile) Yakın Hava Savunma Sistemi’ni envantere aldı. Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen dört MİLGEM ADA Sınıfı Korvet, RAM sistemleriyle teçhiz edilmiş durumda. RAM sisteminin lançerleri Almanya’dan tedarik edilirken, füzeler ise ABD’den tedarik ediliyor.

ABD, uzun süredir Türkiye’ye RAM Füzeleri konusunda ambargo uyguluyor. MİLGEM ADA Sınıfı Kovetlerin hava savunmasının emanet edildiği RAM sistemlerinde, halihazırda çok az mühimmat bulunmakta.

Roketsan tarafından geliştirilen LEVENT ile birlikte bu alandaki ambargonun, milli imkanlarla giderilmesi amaçlanıyor. LEVENT’in ikinci konfigürasyonunda ihtiyaç duyulan pasif radar arayıcı da Roketsan tarafından geliştirilecek.

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