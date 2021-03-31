Rojin Haspolat kimdir nerelidir? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında?

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın önemli isimlerinden olan Ozan Tufan hayatını Rojin Haspolat ile birleştiriyor. Pek çok kişi Rojin Haspolat’ın kim olduğunu, Rojin Haspolat’ın ne iş yaptığını araştırıyor.

Rojin Haspolat kimdir nerelidir? OzanTtufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında?

Rojin Haspolat, 14 Eylül 1992’de dünyaya geldi. Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.