  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Rögarlardan taşıyor: İstanbul'da mavi su tedirginliği!
Yerel

Rögarlardan taşıyor: İstanbul'da mavi su tedirginliği!

İstanbul Sultangazi'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögar kapağından 3 gündür mavi su akıyor. Durumdan tedirgin olan mahalleli konuya çözüm bulunmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 15:51:00 -
Rögarlardan taşıyor: İstanbul'da mavi su tedirginliği!

Sultangazi Eski Habipler mahallesi 3 gündür tedirgin. Çünkü mahallenin rögar kapağından mavi su aktığı ve etrafa kötü bir koku yayıldığı söyleniyor.

Çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu sokakta akan mavi su, etrafa koku yaymakla birlikte mahallelinin kendince aldığı önlemlerle başka yere akıması engellenmeye çalışılıyor.

Kot Atölyelerinden Kaynaklı Olabilir!

Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, akan mavi suyun ise kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

'Kimyasal Atık Olduğu İçin Koku Var!'

O bölgede çalışan bir vatandaş, rögardan taşan suda kimyasal atık olduğu için kötü bir koku olduğunu belirterek "Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz." yetkililere çağrıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay