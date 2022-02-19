Rögarlardan taşıyor: İstanbul'da mavi su tedirginliği!

Sultangazi Eski Habipler mahallesi 3 gündür tedirgin. Çünkü mahallenin rögar kapağından mavi su aktığı ve etrafa kötü bir koku yayıldığı söyleniyor.

Çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu sokakta akan mavi su, etrafa koku yaymakla birlikte mahallelinin kendince aldığı önlemlerle başka yere akıması engellenmeye çalışılıyor.

Kot Atölyelerinden Kaynaklı Olabilir!

Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, akan mavi suyun ise kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

'Kimyasal Atık Olduğu İçin Koku Var!'

O bölgede çalışan bir vatandaş, rögardan taşan suda kimyasal atık olduğu için kötü bir koku olduğunu belirterek "Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz." yetkililere çağrıda bulundu.