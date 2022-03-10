Rögar kapağı hırsızları böyle yakalandı!

Siirt valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi Ülkü ve Karakol Mahallelerinde rögar kapakları ile Tınaztepe Mahallesi'nde bir araçtan malzeme, bir evden elektronik eşya çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tespit ettikleri F.K. ve E.Ç, gözaltına alınmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişiye gece vakti silahla yağma suçundan hüküm giymiş zanlının da yakalandığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından kent merkezi Hükümet Bulvarı üzerinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca birden fazla kişiye gece vakti silahla yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. isimli şahıs yakalanmıştır." denildi.

S.O.'nun cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a sevk edildiği belirtildi.